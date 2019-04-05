عقوب يدعو القطاع الصحي بالمنطقة الغربية لتقديم الدعم الطبي للقوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالمناطق المحررة بمدن الغرب الليبي بتقديم الدعم الطبي واللوجستي للقوات المسلحة العربية الليبية ورفع درجه التأهب القصوى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية بعد إعلان القائد العام للجيش مشير خليفة حفتر معركة الفتح المبين لتحرير طرابلس .

‏‎ودعا عقوب، المستشفيات بمدن وبلديات الغرب إلى العمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، للمواطنين والمقيمين بمدن غريان وصرمان وغيرها بعد إعلان تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019 .

وأضاف عقوب، أن الحكومة المؤقتة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدا بجهود المستشفيات، والكوادر الطبية فيها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي الاستجابة الصحية وتقديم الخدمات الطبية في جميع الجبهات وعلي جميع الأصعدة لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة .

وأكد أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي وتوصيات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدن وبلديات الغرب الليبي وما جاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير العاصمة وما جاورها من المجاميع المتطرفة والمليشيات المسلحة والخارجين عن القانون وإنهاء حال فوضي السلاح .

وأكد وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية بالغرب الليبي ستكون من أولويات واهتمامات وزارة الصحة خلال العام الجاري الذي يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع في كل أنحاء ليبيا لأن استقرار العاصمة طرابلس يعنى استقرار كل ليبيا.

ودعا كافة المستشفيات بالمنطقة الغربية وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة العمليات والطوارئ بديوان وزارة الصحة بالبيضاء على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدًا أنها على التواصل مع الجميع للاطمئنان على أوضاع الصحية بالعاصمة طرابلس وما حولها .