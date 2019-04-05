قوة حماية طرابلس تؤكد استهداف مواقع الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت قوة حماية طرابلس، متابعتها الخطابات التحريضية التي تُبث على القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي بسيطرة بعض ما وصفته بـ”العصابات المسلحة” في إشارة إلى قوات الجيش الليبي على مناطق العزيزية والسراج واسبيعة.

وطمأنت القوة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” – الأهالي بأن المناطق من الزاوية حتى العزيزية والسراج وإسبيعة هي تحت سيطرة “تجمع قوات المنطقة الدفاعية الغربية وطرابلس والوسطى.

وأشارت القوة إلى أنها استهدفت مواقع تتمركز بها قوات الجيش الليبي بقيادة مشير أركان حرب خليفة حفتر، وتم خلالها تدمير مدرعتين تابعتين لقواته، وغنم سيارتين، مؤكدًا تقدم قواتهم مع وصول التعزيزات لكافة المحاور.