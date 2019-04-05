افتتاح وحدة إطفاء الحمدة وصيانة سيارات الإطفاء بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس هيئه السلامة الوطنية عميد عبدالعزيز العرفي، وحدة إطفاء الحمدة بعد انتهاء عمليات الصيانة التي أجريت لسيارة الإطفاء.

وأكد العرفي، تزويد الوحدة بسيارة إطفاء بعد عملية الصيانة التي تمت لتغطي مساحة شاسعة من المزارع، لافتًا إلى أنها تعتبر ثاني وحدة إطفاء تفعل بعد تكليف شركة الصيانة ودعم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة للهيئة.

وجاء ذلك بإشراف مباشر من رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني وبتعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف في دعم هيئة السلامة الوطنية وتفعيل وحدات إطفاء في المناطق التي يوجد بها مساحات شاسعة من الغابات والأودية وبناءً عليه تم تكليف شركة لصيانة سيارات الإطفاء بفرع المنطقة الشرقية.