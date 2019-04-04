استجابة لنداء سكانها.. الجيش الليبي على مشارف طرابلس والوفاق تعلن النفير العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

بين مرحب ورافض ومتخوف، هاهي القوات المسلحة العربية الليبية على مشارف العاصمة طرابلس، تتأهب لإنهاء وجود كافة التشكيلات المسلحة بداخلها.

ويبدو أن القيادة العامة للجيش الليبي رأت أنه قد حان الوقت المناسب لدخول العاصمة وفرض السيطرة عليها، حيثُ قال القائد العام مشير أركان حرب خليفة حفتر في شهر سبتمبر من العام الماضي : “حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح”.

وأكد حفتر آنذاك، أنه في حال دخول الجيش لطرابلس ستثلج صدور الجميع، لافتًا إلى أن الجيش مؤسسة منضبطة ومنظمة.

وعقب تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، تعليماته بإعلان النفير العام للأجهزة التابعة له والاستعداد للتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن.

وقال السراج في بيان له – “نكرر من جديد بأن لا حل عسكري للأزمة الليبية وأن الحرب لا تجلب إلا الدمار للبلد والمعاناة للشعب، فكفوا عن لغة التهديد والوعيد واحتكموا للغة العقل والحكمة”.

فيما أفاد شهود عيان من طرابلس، بأن قلب المدينة يشهد هدوء ولا وجود لأي تحركات عسكرية تشير إلى إعلان حالة النفير، بينما أقدم عدد من التجار على إقفال محلاتهم وإخلائها من البضائع.

من جهته، دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة في مدينة طرابلس ومحيطها أن يكونوا عونًا للقوات المسلحة المتقدمة نحو العاصمة.

إلا أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، طالب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للوزارة بعدم الامتثال لأي تعليمات أو أوامر أو قرارات تصدر عن المجموعات المُسلحة التي تُهدد أمن العاصمة، في إشارة إلى قوات الجيش ووزارة داخلية المؤقتة .

ويأتي ذلك التخوف بعد ساعات من إعلان القائد العام للقوات المسلحة مشير أركان حرب خليفة حفتر، عملية تحرير العاصمة طرابلس استجابة لنداء أهلها لتحريرها من سيطرة المليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية.

وكان قد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي خلال العام 2018، صورًا تبين ملصقات للقائد العام للجيش الليبي على لوحات الإعلانات في شوارع العاصمة في دلالة إلى رغبة سكان العاصمة ببسط قوات الجيش سيطرتهم على العاصمة لفرض الأمن بمناطقها.

وللتصدي لقوات الجيش، أعلنت مصادر عسكرية من مدينة مصراتة تحرك قوة قوامها 100 سيارة تحت إمرة القائد الميداني لقوة مكافحة الإرهاب الاحتياطية التابعة للمجلس الرئاسي، مختار الجحاوي، نحو مدينة طرابلس .

وأوضحت القوة في بيان لها – أن هذه القوة سوف تقوم بدعم قوة حماية طرابلس لوقف زحف القوات المسلحة التابعة للقائد حفتر.

هذا وأعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش لواء عبدالسلام الحاسي سيطرة وحدات الجيش على مدينة غريان سلميًا، وذلك بعد تقدم وحدات الجيش في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس من منطقة القريات باتجاه غريان.

ويأتي هذا الإعلان بعد صدور تعليمات القيادة العامة يوم أمس الأربعاء لعدد من وحدات الجيش للتقدم إلى المنطقة الغربية وتأكيدها على ضرورة الحرص على سلامة المدنيين .