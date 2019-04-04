الدول العظمي تطالب الجهات العسكرية في ليبيا لضبط النفس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد التحركات العسكرية في المنطقة الغربية في ليبيا، بدأت ردود الفعل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور طرابلس، تزامناً مع إطلاق الجيش عملية تحريرها، حيث دعا للتهدئة والتوجه نحو حل سياسي.

ومن جهتها، أدانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بشدة ما وصفته بالتصعيد وكررت دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس.

من جهتها، حذر الاتحاد الأوروبي في بيان من مواجهة ربما لا يمكن السيطرة عليها، مطالبا من سماهم صناع القرار بوضع المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً.

كما عبّر رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عن قلقه إلى جانب توقيع بلاده على البيان المشترك، وطالب بحل في ليبيا.

بدورها عبرت المملكة المتحدة عن قلقها ودعت جميع الأطراف لضبط النفس والتركيز على إنجاح الملتقى الوطني، ووافقتها الرأي سفارة كندا ودعت إلى تخفيف حدة التوترات وشجعت على الحوار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

من جهته قال رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما تشعر بالقلق من التطورات في ليبيا وطالب من الجميع البحث عن حل.

ودعت حركة خمس نجوم الإيطالية إلى تفعيل غرفة التحكم المشتركة بين الولايات المتحدة وإيطاليا بشأن ليبيا، وإيجاد حل للتصعيد العسكري الخطير في ليبيا عبر الطرق الدبلوماسية.

وقد أعربت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا عن قلقها البالغ بشأن القتال قرب مدينة غريان .

وحثت الدول ، خلال بيان مشترك اليوم الخميس ، جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور الذي يحدث في ليبيا.