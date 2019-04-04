فئران “داعش” القذرة تلوذ بالفرار

بقلم / علي إبراهيم

منذ انطلاقة التنظيم الإرهابيّ “داعش” في ليبيا والقادة يرسمون مخطّطات ويضعون أهدافًا عملوا على تحقيقها من خلال استغلال ضعف المواطنين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء.

فراح العناصر ينتشرون بين الشّعب ويستميلون الأكثر ضعفًا وسذاجةً بينهم للانضمام إلى مجموعات التّنظيم وبالتّالي تنفيذ عمليّاتهم الإجراميّة الإرهابيّة بكلّ طواعيّةٍ ورحابة صدرٍ.

ولكنّ “داعش” ارتكب خطأً كبيرًا لا بل فادحًا إذ إنّه لم يرسم خطّ الرجعة ولم يحب حسابًا لأيّ مضايقاتٍ قد يتعرّض لها أو لأيّ طارئ قد يعرقل أعماله ومساره الإرهابيّ.

فكثيرةٌ هي المعارك الّتي خاضها هذا التّنظيم ضدّ أجهزة الدولة الأمنيّة والاستخباراتيّة والعسكريّة، وعديدةٌ هي المرّات الّتي خرج فيها التّنظيم مهزومًا، ومكبّلًا، ومحطّمًا، ومشرّدًا، ما دفع بأعدادٍ هائلة من العناصر إلى اختيار طريق الفرار وترك عائلاتهم وأبنائهم من دون النظر إلى الوراء أو التفكير بمصيرهم الجهول.

فالمتضرّرون الوحيدون من كلّ هذه المسألة هم الأطفال والنساء الّذين ترفض بلدانهم عودتهم إلى أراضيهم خوفًا من أن يشكّلوا مصدر شغبٍ أو خطرٍ على أمنها وسلامتها.

لقد ملأت أعدادًا كبيرةً منهم الشاحنات المتجهة خارج ليبيا. تتصدر وجوههم المتسخة عشرات الشاحنات الصغيرة التي تضيق بهم وبأمهاتهم المتشحات بالنقاب الأسود، بانتظار نقلهم إلى مخيم مخصص لهم. وفي تلك الشاحنات، يجلس أطفال من مختلف الأعمار، لا يتخطى عمر بعضهم الثلاثة أشهر، والجوع هو القاسم المشترك بينهم جميعًا، بينما النّساء وعلى الرّغم من النقاب الّذي يخفي ملامحهنّ، إلّا أنّ نظرات الخوف والإرهاق واضحة في عيونهنّ.

هذه هي حقيقة “داعش” المتشدّد والمتطرّف، هذا هو “داعش” الّذي صدّقه كثيرون فما كان مصيرهم سوى الهلاك والموت.

هذا هو “داعش” الّذي لا يعرف صديقًا أو قريبًا، ففي وقت الضيق لا يفعل شيئًا سوى الفرار تمامًا كما تتصرّف الفئران القذرة المنتشرة على قارعة الطّريق.