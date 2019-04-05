الصادق الغرياني: البعثة الأممية متعاونة مع حفتر..وعلى أهل طرابلس ألا يستسلموا

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قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن تعاون البعثة الأممية مع حفتر غير خافٍ على أحد وتحيزها له واضح.

وأضاف الغرياني أن تجارب البعثة الأممية في ليبيا وفي البلاد الأخرى تبين أنه لايزداد الأمر معها إلا سوءًا.

وطالب المفتي المعزول أهل طرابلس ألا يستسلموا لعدوهم لأنه سيفعل بهم مافعله في مرزق ودرنة وقفنودة وغيرها، مشددًا على ضرورة أن يوحدوا صفهم ويقاوموا كل من يتعدى على حرماتهم ويزعم أنه يحررهم كما فعل بالجنوب.

ودعا الغرياني الليبيين جميعًا أن يخرجوا للميادين بالآلاف كما خرج أهل الجزائر ويقفوا سدًا منيعًا في وجه التهديدات المحدقة في طرابلس.

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