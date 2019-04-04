الدواعش الفارّين يكشفون عن مواهبهم التمثيليّة الاستثنائيّة

بقلم / علي إبراهيم

لقد فعل “داعش” فعلته ثمّ فرّ هاربًا تاركًا وراءه دمارًا كبيرًا وأطفالًا مشرّدين ونساء مهمّشات من دون مأوى أو ملبس أو مسكن يحتمون تحت سقفه.

لقد أحسن “داعش” استغلال الحوادث الإنسانيّة المأساويّة لخدمة مصالحه القذرة فبات يرمي جانبًا كلّ من ساعده في الماضي وأيّد مبادئه وتعاليمه وانصرف يحقّق أهدافه الإجراميّة بعيدًا عن كلّ قيمةٍ إنسانيّةٍ أو دينيّةٍ.

ولا سيّما أنّ “داعش” لم يعد يعرف كيفيّة التصرّف بعد وقوعه في ورطةٍ لا مخرج منها ولا مفرّ منها، فبعد الهزائم الشّديدة والمريرة الّتي وقعت كالصاعقة على رؤوس الدواعش، لم يعد داعش قادرًا على استيعاب كلّ هذه الأعداد البشريّة الّتي كان قد بذل جهدًا كبيرًا وأموالًا طائلةً لتدريبها على القتال وإقناعها على مبايعته وخيانة الدّولة اللّيبيّة.

أمام هذا الواقع الّذي فُرِضَ على التّنظيم المتشدّد، أصبح العناصر يتصرّفون كلٌّ على هواهُ، فمنهم من قرّر الاستسلام للسلطات العسكريّة ومنهم من اختار طريق الفرار، ولكنّ هؤلاء كتبوا نهايتهم بأنفسهم، إذ إنّ مصير الفارّين من داعش حتميّ ولا مهرب منه: إمّا الاعتقال أو الموت. بعد فرارهم، راح الدواعش يبحثون يائسين عن مآوي تحضنهم، سواء عبر الانتشار وسط المدنيين الّذين يكنّون لداعش مشاعر الاشمئزاز والكراهيّة والحقد، أم عن طريق الاستسلام للسلطات العسكريّة بعد أن نفدت أمامهم كلّ الخيارات.

وتميّز الدواعش المستسلمون بموهبتهم الاستثنائيّة في التّمثيل، إذ لا حدود لدموع الندم الزائفة والاعترافات المرتبطة بآلاف الشعارات الرامية إلى استعطاف عناصر الأمن.

ولكن عبسًا حاول هؤلاء المجرمين خداع السلطات الأمنيّة والعسكريّة الّتي ما تلبث تلقي القبض على أحد الدواعش الفارّين حتّى تبدأ بالتحقيق معه ليكشف عن هويّة العناصر الباقين وإلقاء القبض عليهم.