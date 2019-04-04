باشاغا يُحذر من التعامل مع قوات حفتر وداخلية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للوزارة عدم الامتثال لأي تعليمات أو أوامر أو قرارات تصدر عن المجموعات المُسلحة التي تُهدد أمن العاصمة، في إشارة إلى قوات الجيش التابعة لحفتر ووزارة داخلية المؤقتة .

وشدد باشاغا في بيان أصدره اليوم، على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه كل من يتعامل مع تلك المجموعات المُسلحة.

وطالب الوزير المُفوض جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات التابعة لها بإعلان حالة النفير ورفع درجة التأهب القصوى بحزم وحسم، للتصدّي لأي تهديد يقترب من العاصمة.

وجاءت إجراءات داخلية الوفاق الاحترازية في وقت تتقدم فيه قوات الجيش الوطني بالمنطقة الغربية بشكل مُتسارع، حيث دخلت إلى مدينتي صرمان وصبراتة اليوم الخميس، بعد إعلان دخولها إلى مدينة غريان.

وقال باشاغا إن قوات حفتر تحركت نحو طرابلس بعد تلقيها “ضوءا أخضر لتدمير العاصمة” من دولة عربية لم يسمها، حسب قوله .

وأكد باشاغا في حديث لـ”الحرة” أن حكومة الوفاق لم تطلب دعما من أي “دولة أجنبية” لكنه ناشد المجتمع الدولي مطالبة حفتر بوقف انطلاق قواته، محذرا من “دماء ليبية سوف تهدر، وأرواح سوف تزهق”.

وأضاف أن اجتماع أبو ظبي الأخير الذي جمع حفتر والسراج ذهب إليه الأخير بهدف “إبداء حسن النية”، كاشفا أن السراج وافق على مطالب حفتر بأن يكون القائد العام للجيش وأن يتنازل عن القائد الأعلى وتشكيل مجلس أمن وطني، “لكن تكشفت نية الطرف الآخر الذي أراد أن يغدر بقوة السلاح”.

وأكد باشاغا أن العاصمة سوف تصمد “وسوف ترون خلال الـ24 ساعة القادمة”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية في العاصمة طرابلس استشعرت وأيقنت أنه لا يمكن فرض الأمر بقوة السلاح وأن من يقاتلون هم ليبيون والعاصمة مكتظة بثلاثة ملايين إنسان”.