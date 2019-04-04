قوات الجيش تؤكد جاهزيتها لتأمينه .. وغوتيريش: لن يكون هناك “ملتقى وطني” خلال هذه الظروف

قوات الجيش تؤكد جاهزيتها لتأمينه .. وغوتيريش: لن يكون هناك “ملتقى وطني” خلال هذه الظروف

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يكون هناك مؤتمر وطني جامع في ظل هذه الظروف، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير.

وردًا على سؤال بشأن إن كان الملتقى الوطني سيجري تأجيله بعد التطورات الأخيرة، قال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس: “نريد أن تنتهي هذه التحركات وإعادة التهدئة، فالوضع الأمني المناسب مهم لعقد المؤتمر الوطني، ومن المهم إنهاء التصعيد والتحلي بضبط النفس .

وأوضاف أن وظيفة الأمم المتحدة إنهاء التصعيد ونأمل أن نشهد ذلك قريبًا، لافتًا أنه مستعد لقيادة مبادرة مناسبة للحل إذا سمحت الظروف .

وفي ذات الشأن، قال الناطق باسم القيادة العامة، عميد أحمد المسماري، إنّ قوات الجيش مستعدة لتأمين الملتقى الجامع، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح أي مؤتمر.

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي اليوم الخميس: «ليس هناك أي علاقة بين المعركة الحالية بالحراك السياسي التي تقوده الأمم المتحدة»، متابعًا: «يجب الفصل بين الحرب على الإرهاب وبين الحراك السياسي».