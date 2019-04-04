داخلية المؤقتة تدعو رجال الأمن في طرابلس إلى التعاون مع القوات المسلحة

داخلية المؤقتة تدعو رجال الأمن في طرابلس إلى التعاون مع القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجهت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، بلاغًا إلى ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة في مدينة طرابلس ومحيطها، بشأن تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، “إن القوات المتقدمة نحو طرابلس أخوتكم في الوطن ورفاقكم في السلاح ولم يأتوكم محاربين بل معاضدين، هدفهم نصرة الوطن ونصرتكم .

وأضافت، “أن أمن العاصمة وسلامة أهلها غايتهم، كونوا لهم عونًا يكونوا لكم سندًا من أجل وطن واحد موحد آمن مستقر”.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، قد شدد المستشار إبراهيم بوشناف، أن كافة تحرّكات قوات الجيش الوطني الهدف منها هو توحيد الوطن وتوفير الظروف الملائمة لبناء مؤسسات الدولة.

وأكد بوشناف خلال تصريح أمس الأربعاء أن قوات الأمن تتولى مهام توفير الحماية للجيش في ظهره، مُشيراً إلى أن عمل الأجهزة الأمنية يرتبط بشكل مُباشر بعمل القوات المُسلحة، وأن العدو الأول لليبيا وأجهزتها الأمنية والعسكرية هو الإرهاب.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية في وقت تتقدم فيه قوات الجيش الوطني نحو المنطقة الغربية، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش وصلت إلى مدينة غريان وقد خرج أهالي المدينة لاستقبالها.