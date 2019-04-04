رئيس جهاز الإسعاف بالمؤقتة يصل غريان للالتحاق بالجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس أوامره لجهاز الإسعاف والطاريء بالانتقال فورا إلى غريان والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل معها طيلة العمليات العسكرية الجارية لتحرير طرابلس وكامل المنطقة الغربية.

ووصل إلى بلدية غريان سالم حسين رئيس جهاز الإسعاف والطواريء بالحكومة المؤقتة مساء اليوم إلى غريان والتقى بعميدها المعين من قبل الحكومة البهلول الصيد ومدير أمنها عقيد توفيق شعبان.

وسيلتقي حسين في وقت لاحق اليوم بآمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، وذلك لالتحاق كافة آليات جهاز الإسعاف والطواريء بالغرفة .