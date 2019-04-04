قوات الجيش تلتحم مع اللواء التاسع في ترهونة تستعد للدخول لطرابلس

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر عسكري من الجيش الليبي أن وحدات الجيش بسطت سيطرتها على كوبري 27 في منطقة الماية، وفرضت سيطرتها  على المنطقة بالكامل .

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة أخذت التمركزات التي حددتها القيادة العامة وفي انتظار التعليمات للتقدم والتوجه نحو العاصمة طرابلس .

وطمئن المصدر كافة أهالي وشباب مدينة طرابلس أن الأمور تسير بكل دقة وحرفية، منوهًا إلى أن التحركات العسكرية تجري على درجة عالية من الحرفية والدقة في العمل على أكثر من محور .

ونوه المصدر إلى أن وصول جحافل القوات المسلحة الي مدينة ترهونه في انتظار الدخول إلى العاصمة طرابلس، برفقة اللواء التاسع بعد إعادة تكوينه وتنظيمه .

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