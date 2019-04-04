المسماري: معركة طرابلس حرب على الإرهاب ولا علاقة لها بالسياسة

المسماري: معركة طرابلس حرب على الإرهاب ولا علاقة لها بالسياسة

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس إن معركة طرابلس حرب على الإرهاب ولا علاقة لها بالسياسة.

وأضاف المسماري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له في بنغازي، أن معركة طرابلس تستهدف الإرهابيين سواء الإخوان والمليشيات والجماعة المقاتلة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أن المعركة قادمة في طرابلس وعلى المسلحين تسليم السلاح، مؤكدا أن الجيش توقع أن يصمت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للاستفادة من عمليات الجيش الليبي.

وذكر المسماري أن حفتر أكد للبعثات الدبلوماسية أن أماكنهم مسؤولية الجيش، موضحًا أن السراج لا يمثل إلا نفسه وسنواصل المعركة حتى القضاء على الإرهابيين.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية :”نحن مع انعقاد المؤتمر الجامع والمبعوث الخاص غسان سلامة يدرك ذلك تماما”.

وأفاد المسماري، أن القوات المسلحة وصلت إلى منطقة الهيرة جنوب طرابلس، داعيًا المسلحين اإلى الاستسلام.