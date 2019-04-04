جنود قاعدة معيتيقة يرفضون الأوامر بخصوص قصف قوات حفتر

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أخبار ليبيا 24 – خاص

رفض أفراد سلاح الجو الليبي في قاعدة معيتيقة الأوامر الصادرة من وزير الداخلية بحكومة الفواق الوطني فتحي باشاغا بشأن الخروج في طلعات لاستهداف القوات التابعة لحفتر قبل وصولها لطرابلس .

وأكد مصدر عسكري مطلع من طرابلس أن باشاغا أصدر أوامره بخروج عدد طائراتين قصف القوات التابعة لحفتر، لافتًا إلى أن عناصر سلاح الجو رفضوا الأمر بشكل نهائي .

وقال المصدر نفسه إن الطيران الحربي التابع لـ الكلية الجوية مصراتة شن طلعات استطلاعية المنطقة الممتدة بين “مدينة غريان” و “مزدة” وجنوب شرق “بني وليد” و “ترهونة” .

وكانت أنباء تواردت عن إعطاء رئيس المجلس الرئاسي أمر لسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق  بشن غارات جوية ضد قوات الجيش الليبي

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