رئيس المجلس العسكري مصراتة : سنكون السد المانع لدخول حفتر لطرابلس والرد عليه في الرجمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصادر عسكرية من مدينة مصراتة تحرك قوة قوامها 100 سيارة تحت إمرة القائد الميداني لقوة مكافحة الإرهاب الاحتياطية التابعة للمجلس الرئاسي، مختار الجحاوي، نحو مدينة طرابلس .

وأوضحت القوة في بيان لها اليوم الخميس أن هذه القوة سوف تقوم بدعم ما يسمي بقوة حماية طرابلس لوقف زحف القوات المسلحة التابعة للقائد حفتر .

وجاءت هذه التحركات عقب، أعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، «النفير العام لجميع القوات العسكرية والشرطية للتصدي لأي تهديدات»، منددًا بـالتصريحات التي تتحدث عن تطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس .

ومن جهته، هدد رئيس المجلس العسكري مصراتة عميد إبراهيم بن رجب قوات المشير خليفة حفتر بأنها لو حاولت الدخول لطرابلس سيكون الرد في قلب مقر القيادة في الرجمة .

وأفادت وكالة رويترز عن تحرك مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة نحو العاصمة طرابلس لمواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر .

وذكرت رويترز ، أن هدف تلك المجموعات هو وقف تقدم الجيش الوطني تجاه طرابلس.

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي قد أعلن عن إطلاق عملية تحرير طرابلس.

وفي ذات الشأن، أعلن المجلس العسكري ومن يصفون أنفسهم بـ”ثوار” مدينة مصراتة في بيان لهم اليوم الخميس استعدادهم لوقف ما وصفوه بـ”الزحف المشؤوم”في إشارة منهم لتحركات القوات المسلحة إلى المنطقة الغربية دون أن يبين البيان موقف المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي.

وطالبوا عسكري وقادة “ثوار” مصراتة في بيانهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامر العمليات الفورية ودون تأخير لكافة أمراء المناطق في المنطقة الغربية لمواجهة تحركات من وصفوه بـ”المتمرد” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وقال البيان :”وحتى الآن فإن ثوار وأهالي وقيادات مدينة مصراتة المجاهدة التي قسمت ظهر الطاغوت وحافظت على وحدة الوطن وفي الوقف الذي يتطلع فيه أبناء الوطن لإرساء السلم الأهلي في الوطن الحبيب نجد أن المتمرد المستبد حفتر وأعوانه يتمددون الى المنطقة الغربية لتنصيبه حاكم على ليبيا ويمنى النفس بدخول العاصمة طرابلس” بحسب نص البيان.

وأضاف :” باسم كل شرفاء الوطن فإن هذه المدينة بعسكرييها وثوارها وقياداتها وأبنائها المخلصين يعلنون وعلى الفور استعدادهم كما كانوا دائما في الملمات بوقف هذا الزحف المشؤوم دفاعاً على الوطن الحبيب ويعلنونها صريحة بانهم يستعدون لهذا المستبد بكل ما أوتوا من قوة وأن ذلك سيكون عاجلاً غير أجل”.

وطالبوا عسكري و”ثوار” مدينة مصراتة في ختام بيانهم المبعوث الأممي غسان سلامة بإصدار بيان يوضح فيه موقف البعثة مما يجري بما وصفوها بــ”التحركات المشبوهة” على حد وصفهم.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .