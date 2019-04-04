طائرة السويحلي تعبر لدور 8 للبطولة الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

قدم فريق السويحلي أداءً مميزًا خلال منافسات بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، التي يستضيفها الأهلي المصري في الفترة من 1 حتى 11 أبريل الجاري.

ونجح السويحلي في التأهل للدور الثمانية من البطولة عقب تفوقه على فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، بنتيجة 3-0 من الأشواط، بواقع 25-12، 25-13، 29-14، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وكان السويحلي قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على حساب السجون الكيني، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، وعلى روكنزو الراوندي في الجولة الأولى 3-0 .