طائرة السويحلي تعبر لدور 8 للبطولة الأفريقية

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أخبار ليبيا24- خاص

قدم فريق السويحلي أداءً مميزًا خلال منافسات بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، التي يستضيفها الأهلي المصري في الفترة من 1 حتى 11 أبريل الجاري.

ونجح السويحلي في التأهل للدور الثمانية من البطولة عقب تفوقه على فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، بنتيجة 3-0 من الأشواط، بواقع 25-12، 25-13، 29-14، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.

وكان السويحلي قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على حساب السجون الكيني، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، وعلى روكنزو الراوندي في الجولة الأولى 3-0 .

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