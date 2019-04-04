الثني يكلف”البهلول الصيد” عميدا لبلدية غريان ومدير الأمن يستلم كافة المقرات

أخبار ليبيا24

كلف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني البهلول الصيد عميداً لبلدية غريان بعد أن بسطت القوات المسلحة العربية الليبية سيطرتها عليها فجر اليوم الخميس.

واستلم أيضًا العقيد توفيق شعبان مدير مديرية أمن غريان المكلف من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة رسمياً كافة المقرات التابعة للمديرية وباشرت الأجهزة الأمنية مباشرة العمل منها.

وكان آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي أعلن اليوم الخميس سيطرة وحدات الجيش على مدينة غريان سلمياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد صدور تعليمات القيادة العامة يوم أمس الأربعاء لعدد من وحدات الجيش للتقدم إلى المنطقة الغربية وتأكيدها على ضرورة الحرص على سلامة المدنيين.

يشار إلى أن وحدات الجيش قد تقدمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس من منطقة القريات باتجاه غريان ودخلت المدينة سلمياً.

وأكد مصدر عسكري بأن قوة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء جويلي قد حاولت التقدم إلى مدينة الأصابعة وأوقفتها الوحدات العسكرية في المدينة