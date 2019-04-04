السراج يستقبل أمين عام الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 -خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس بقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي وصل العاصمة الأربعاء، على رأس وفد من المنظمة الدولية.

ونقل الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن غوتيريش تأكيده فور وصوله إلى ليبيا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهات في ليبيا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “لا يوجد حل عسكري الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية.