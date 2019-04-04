إعادة انتخاب المشري رئيسًا لاستشاري الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخب خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لدورة ثانية، اليوم الخميس مشاركة 117 عضوًا بالمجلس.

وحصل خالد المشري على 73 صوت، بينما حصل العجيلي بوسديل على 22 صوت، وحصل ناجي مختار على 21 صوت.

وكان المشري، قد فاز برئاسة المجلس في انتخابات 2018 التي جرت اليوم الأحد بأحد فنادق العاصمة طرابلس.

وجاء فوز المشري في الجولة الثانية من انتخابات 2018 بعد حصوله على 64 صوتاً، وعلى حساب رئيس المجلس السابق، عبدالرحمن السويحلي، الذي حصل على 45 صوتا وتغيب عن الجلسة 13 عضوا.

وأسفرت الجولة الأولى عن حصول السويحلي على 37 صوتاً، فيما تحصّل المشري على 36 صوتاً، وتفرقت الأصوات الأخرى على باقي المرشحين، في الجلسة التي حضرها 122 عضواً.