اللواء عبد السلام الحاسي يعلن تحرير مدينة غريان سلميًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي سيطرة وحدات الجيش على مدينة غريان سلمياً.

ويأتي هذا الاعلان بعد صدور تعليمات القيادة العامة يوم أمس الاربعاء لعدد من وحدات الجيش للتقدم إلى المنطقة الغربية وتأكيدها على ضرورة الحرص على سلامة المدنيين .

يشار إلى أن وحدات الجيش قد تقدمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس من منطقة القريات باتجاه غريان ودخلت المدينة سلمياً.

وأكد مصدر عسكري بأن قوة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء جويلي قد حاولت التقدم إلى مدينة الاصابعة وأوقفتها الوحدات العسكرية في المدينة.

وذكر المصادر أن عدة مقرات حكومية وأخرى تابعة للجماعات المسلحة بالمدينة، أصبحت تحت سيطرة عسكرية تابعة للقيادة العامة، بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدًا السيطرة على مقر المعلومات الذي كانت تتواجد به مليشيا تطلق على نفسها حماية غريان.

ووفق المصدر فإن كل الآليات والأسلحة الموجودة بالمقر أصبحت تحت سيطرة جهاز الأمن العام، الذي يتبع مباشرة للقيادة العامة .

وبحسب المصدر ذاتها، فإن قوات الجيش الليبي، سواء المتواجدة أصلاً بالمدينة منذ فترة والمكونة من أبناء المدينة أو من الذين أتوا من خارجها، انتشرت في أهم شوارع المدينة والطرق المؤدية إليها، مضيفًا أنه لم تحدث أية معارك كبيرة، وتتم عملية السيطرة بطريقة سلسلة للغاية.

على ذات الصعيد، صرح مدير أمن غريان المُكلف من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المُؤقتة أن عناصر المديرية اقتحموا مُعسكرات المعلومات والصاعقة وسرية الوسط ومركز المديرية.

وخاضت قوات الجيش اشتباكات مسلحة في منطقة الاصابعة، وحاولت قوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية “اللواء أسامة الجويلي” التقدم إلى مدينة الاصابعة، لكن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها من منطقة القريات باتجاه غريان ودخلت المدينة سلمياً.

ودفع الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدن المنطقة الغربية، وذلك بعد تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في عملية عسكرية جديدة لتخليصها من بقايا الإرهاب.