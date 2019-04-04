غوتيريش: أشعر بقلق عميق من التحركات العسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أول تعليق أممي حول تطورات الأحداث بالمنطقة الغربية، قلقه من وقوع مواجهات بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة للمجلس الرئاسي .

وغرد “غوتيريش”، على حسابه الخاص على تويتر، صباح اليوم الخميس، وعقب زيارته لطرابلس مساء أمس الأربعاء “أشعر بقلق عميق من التحركات العسكرية في ليبيا ووجود خطر المواجهة”، مضيفا: “ليس ثمة حل عسكري، وفقط الحوار بين الليبيين هو الذي سيحل مشكلات الليبيين”.

وأضاف “ادعو للهدوء وضبط النفس فيما أتحضر للقاء القادة الليبيين”.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر أوامره للقوات المسلحة بالتحرك نحو طرابلس لتحريرها من المليشيات الإرهابية .

وأعلن بدوره المجلس الرئاسي النفير العام لجميع قواته الأمنية والعسكرية من الجيش والشرطة استعدادا لأي تهديدات تستهدف الأمن في ليبيا.

ومن جهته، أكدت قوة حماية طرابلس استعداد قواتها لمواجهة أي تهديدات وأن القوى العسكرية تتجمع بعدة نقاط وتتمركز بالأماكن المكلفة بها للتصدي لأي هجوم وشيك على العاصمة طرابلس.