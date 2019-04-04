الأهلي طرابلس يهزم الوحدة ويقفز للمركز الثالث

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الأهلي طرابلس فوزًا مستحقًا على نظيرة الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب طرابلس الدولي، لحساب الجولة 10 من المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز.

وسيطر الأهلي طرابلس على المباراة أمس الأربعاء منذ البداية وقاد لاعبيه العديد من الهجمات على مرمى المنافس لينجح في التقدم عبر رأسية لنجم الفريق “أنيس سالتو” في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وواصل أبناء طارق ثابت الضغط على المنافس ونجحوا في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 28، بعد عمل كبير من أنيس سالتو أجبر من خلاله مدافع الوحدة على تسجيل هدف عكسي.

وبدأ الوحدة الشوط الثاني أفضل حالاً وحاول العودة للقاء وشن عدة هجمات جاء من خلالها هدف تذليل الفارق للمهاجم أحمد زكي في الدقيقة 79.

لكن الأهلي طرابلس نجح في تسجيل هدف في الدقيقة 82، عن طريق ركلة جزاء انبرى لها المخضرم محمد الغنوي ونجح في وضعها في الشباك ليضمن فوز فريقه.

وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز الثالث مؤقتا، بينما توقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.