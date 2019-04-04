بوشناف : عدونا هو الإرهاب ومن ينتهج نهجه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أن قوات الأمن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، مؤكدا أن عدوهما هو الإرهاب ومن ينتهج نهجه.

وقال بوشناف إن قوات الأمن تتقدم مع الجيش وتؤمن خلفه، لافتًا إلى أن مهمة الشرطة تكمن في تأمين المناطق المحررة.

وأشار بوشناف إلى أن تحرك الجيش من أجل وحدة التراب الليبي، من أجل خلق بيئة آمنة لاستكمال مراحل استقرار الوطن وبناء مؤسساته.

وقال إن “القوات المسلحة هي جيش كل الوطن، ومهمته تحرير الوطن من كل مايهدد أمنه وسلامة مواطنيه”.

وأكد على أن القوات المسلحة مكونة من الجيش والشرطة”، لافتًا إلى أن مهمتهما وطنية وعدوهما فقط من يعادي الليبيين ومن يتغول عليهم.

وشدد على أن عدو الوطن الأول والجيش والشرطة هو الإرهاب ومن ينتهج نهجه .