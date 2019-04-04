مدير أمن بنغازي يشيد بالخطة رقم (4) ويؤكد إحالة 150 قضية خلال يناير إلى النيابة العامة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أشاد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، بالنتائج التي خلصت عن تنفيذ الخطة الأمنية رقم (4)، خلال العام 2019.

وأكد عبدالعزيز خلال حوار أجرته معه “أخبار ليبيا 24”، أن ما قامت به المديرية من خلال تنفيذ الخطة الأمنية رقم (4) في ثلاثة أشهر من هذا العام لم تقم به خلال عام 2018 بالكامل على جميع المستويات سواء من ضبط المتهمين أو المطلوبين وإحالتهم للنيابة أو ضبط الشارع العام.

وأوضح أن خلال شهر يناير أحيل للنيابة العامة ما يفوق 150 قضية من ضبطيات فعلية غير ضبطيات المراكز، مشيرًا إلى مداهمة أعداد كبيرة من مصانع الخمر في ليلة واحده بأحد أحياء المدينة.

وأضاف عبدالعزيز، أنه بفضل الخطة الأمنية تم اكتشاف الكثير من جرائم القتل والتشكيلات الإجرامية التي تمتهن سرقة السيارات وهي شبكة فيها محرري العقود وتزوير.