عقب هجومه على كتيبة تابعة للقوات المسلحة..مقتل أحد عناصر مليشيات غريان

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كشف مصدر مطلع مقتل المليشياوي عبدالصمد أسامة الحجاج الشهير “المغربي” أثناء تنفيذ هجوم على معسكر الكتيبة 135 مشاة والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في منطقة ( أبورشادة ) غريان.

وأوضح المصدر أن الحجاج من مواليد 1991 مغربي الجنسية ومن سكان منطقه أبوزيان – غريان، ومليشياوي تابع لمليشيا ” كتيبة الصاعقة ” والتابعة لما تسمى المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق.

وأضاف المصدر أن المليشياوي كان من ضمن من شارك في معارك “فجر ليبيا” خلال العام 2014 بعد خسارة الإسلام السياسي حظوظه في انتخابات مجلس النواب.

يشار إلى أن طلائع القوات المسلحة اتجهت يوم أمس الأربعاء إلى المنطقة الغربية بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

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