كيف اعتقلت “المارينز” الأمريكية رجل داعش الثالث؟

أخبار ليبيا 24

كيف حصلت الولايات المتحدة الأمريكية التى قادت تحالفًا دوليًا لمحاربة تنظيم “داعش” فى سوريا والعراق، على المعلومات التى أدت بها لقتل العديد من العناصر الداعشية؟ من خلال طلعاتها الجوية، سواء التى نفذتها عبر طائراتها ” المسيرة” دون طيار، أو من غارات مقاتلاتها.

الجاسوس الإنجليزى”بيبر” والذى أزاحت عنه صحف بلاده الستار عنه مؤخرا، بأنه كان أحد هؤلاء العملاء لصالح التحالف، بعد إعلان مباعتهم لـ”داعش” وهوما مكن التحالف استهداف شخصيات التنظيم المؤثرة مثل الشيخ “المثنى” أمام الموصل العراقية، عام 2016، وغيره من الشخصيات القادية بالتنظيم.

فقد كشفت الصحف الأمريكية قيام “واشنطن” الأسبوع الماضى، بعملية نوعية نفذتها لاعتقال “أبو صهيب العراقي”رجل الصف الأول فى “داعش”، ومعه خمسة أخرين، فى بلدة الباغوز السورية.

نفذ “المارينز” الأمريكي العملية بعد تحديد أماكن “أبو صهيب” بنفس السيناريو الذى أعتاد عليه الأمريكان، عن طريق العملاء التى تمكنت “واشنطن” من تجنيدهم للعمل داخل صفوف التنظيم، وتم نقله ورفاقة إلى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي.

تولى “أبو صهيب العراقي” والرجل القريب من خليفة التنظيم”أبو بكر البغدادى” حيث يعتبر الرجل الثالث فى “داعش”، والذى أُسند إليه أهم المناصب العسكرية للتنظيم، وهى إمارة التدريب العسكري، وولاه مؤخرا، إمارة “الاستتابة”.

ويخضع ” أبو صهيب” لتحقيقات تجريها معه قادة الاستخبارات فى القاعدة الأمريكية، وأن فريقا أمنيا آخر قادما من ” واشنطن” سيكون ضمن فريق التحقيقات من “السي آى أيه” بهدف الوصول إلى خرائط تنظيم داعش للأماكن التى فخخها فى بلدة الباغوز.

وتحاول قوات التحالف العثور على خرائط التنظيم، والخاصة بالانفاق التي يتحصن بها عناصر تنظيم “داعش” في بمواقع شرق ديرالزور على نهر الفرات.