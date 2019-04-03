آخر فضائح قناة الجزيرة .. تحريض السعوديات على الهرب من أسرهن

أخبار ليبيا 24

بثت شبكة الجزيرة القطرية أمس تقريرًا حرضت فيه السعوديات على الهرب من أسرهن، مما أثار حالة من الغضب داخل المملكة السعودية، وتضمن الفيديو قصة فتاة سعودية هربت من ذويها وعطلت تطبيق “أبشر” وقد وضع صوتا تمثيلي على الفيديو واستعان القائمون عليه بالرسوم الكرتونية للتعبير عن فكرتهم التي تطالب السعوديات بهجر أسرهن على غرار الفتاة السعودية رهف القنون التي هربت من اسرتها واتجهت إلى كندا، بدعوى البحث عن الحرية والخوف من بطش عائلتها.

وقال الفيديو، المنشور على حسابات الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إن تركيا هي إحدى الأماكن المناسبة لهروب الفتيات إذا ما وصلن إليها برفقة عائلاتهن لغرض السياحة، لكن يتوجب عليهن تعطيل – ما سماه التقرير- نظام تتبع يتيحه تطبيق “أبشر” التابع لوزارة الداخلية السعودية، وهي مزاعم غير صحيحة عن التطبيق الخدمي الذي لا يعمل خارج البلاد.

كما تضمن التقرير تحريضًا للفتيات على الهروب من بلادهن وعائلاتهن، من خلال عرض تحربة فتاة (مفترضة) في الـ 17 من عمرها، وتعيش حياتها بحرية منذ عامين بعد أن نجحت في الهروب وتخلت عن نقابها.

وأطلق السعوديون “هاشتاج” بعنوان الجزيرة تحرض السعوديات على الهروب.

وبعد الهجوم على قناة الجزيرة اضطرت الإدارة لحذف الفيديو من على مواقعها ونشرت اعتذارًا عن نشره مؤكدة أنه يخالف معايير شبكة الجزيرة.