غارة جوية مجهولة تستهدف إرهابيين بجبل العوينات

أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت طائرة مجهولة الهوية غارة جوية استهدفت تجمع لعناصر تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في جبل العوينات ليل أمس الثلاثاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء أن طائرة مجهولة الهوية قصفت سيارة قرب الكفرة بها 4 إرهابيين .

وأوضح المسماري أن الإرهابيين الذين تم استهدافهم هم محمد علي بوعياد، عبدالحميد السنوسي جمعة الربودي، سالم العقوري الملقب بالوكواك .

وكانت قد نشرت شائعات عن مقتل الإرهابي محمد علي بوعياد أثناء الحرب على داعش في مدينة سرت سنة 2016م، حيث قتلت زوجته وابنه وتم تسليم أبنه الثاني إلى ذويه بعد أن تم نقله إلى مدينة مصراتة.

وأما الإرهابي عبدالحميد السنوسي جمعة الربودي كان قد ظهر في جنازة القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي وسام بن حميد في مدينة الكفرة.

واصغر المستهدفين في الغارة الجوية ليل أمس كان حسن صالح الجارح الزوي، ومعروف عنه مناصرته لتنظيم داعش الإرهابي وفكره التكفيري.

يذكر ان عبدالحميد وحسن ومفتاح وسالم وهم من أصحاب السوابق في تهريب الإرهابيين، كانوا قد غادروا مدينة الكفرة منذ عدة أيام بحجة خروجهم برحله، وتبين انهم كانوا يقومون بتهريب عناصر من تنظيم داعش، وانقطع الاتصال بهم بتاريخ 30 مارس م2019.

يشار الى أن جبل العوينات (1934 مترا) هو سلسلة جبلية في منطقة حدودية بين ليبيا ومصر والسودان، ويغطي جبل العوينات مساحة قدرها 1500 كيلومتر مربع ومعظم مساحته تقع ضمن الأراضي الليبية.