نقابة المعلمين طرابلس تحذر من إضراب عام في حال عدم تنفيذ مطالبهم

نقابة المعلمين طرابلس تحذر من إضراب عام في حال عدم تنفيذ مطالبهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر المتحدث باسم نقابة المعلمين في ليبيا، “أشرف أبوراوي”، من إضراب عام للمعلمين في حال عدم تنفيذ مطالبهم، لافتاً إلى ضرورة تضمين الزيادة في الأجور المقررة منذ شهر نوفمبر الماضي في ميزانية الدولة لعام 2019م من أجل رفع مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

وأوضح أبوراوي في حديث خاص لموقع أصوات مغاربية، أمس الثلاثاء، أن المعلمين المحتجين طالبوا بضرورة فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي، وتكليف وزير من مجال التربية والتعليم العام بهذا القطاع، وذلك بسبب “كثرة مشاكل القطاع وخصوصيته واختلافه عن التعليم العالي”.

وهدد المسؤول النقابي بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالب المعلمين المحتجين، مضيفا: “سوف نصعد موقفنا أكثر من وقفات احتجاجية إلى الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم”.

يشار الى أن عدد من المعلمين وتنسيقيات التعليم نظموا وقفة احتجاجية أمام رئاسة وزراء حكومة الوفاق، الإثنين الماضي للمطالبة بحقوقهم المادية والاجتماعية.

وطالب موظفي قطاع التعليم بتنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب والذي قضى برفع رواتب العاملين في قطاع التعليم بنسبة 130 في المئة، إلى جانب امتيازات أخرى دعا إلى توفيرها للعاملين في المجال التعليمي.