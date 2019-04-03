الأمين العام للأمم المتحدة يصل ليبيا للتمهيد للملتقى الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش – في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر – عن وصوله قبل قليل إلى ليبيا.

وأعرب غوتيريش عن التزامه التام بدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا، والتي تؤدي إلى السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي .

وكان غوتيرتش بدأ زيارته إلى القاهره أمس الثلاثاء، وأجرى بعض من المباحثات هناك حول القضية الليبية والأوضاع التى تشهدها البلاد .

وصرح بأن هناك “أهداف تسعى لها الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتوحيد الصف من جانب الجيش، أو الحكومة وأى جهات أخرى”.

وأشار إلى أن النقاشات التى دارت فى أبوظبى تسعى أيضاً لتحقيق الاستقرار، ونسعى لتكون ليبيا شريك معنا فى المجتمع الدولى .