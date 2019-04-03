بالفيديو .. تعرف على الكتائب ووحدات الجيش التي تحركت نحو طرابلس

بالفيديو .. تعرف على الكتائب ووحدات الجيش التي تحركت نحو طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحريك وحدات من قوات الجيش باتجاه المنطقة الغربية، وذلك بهدف تطيرها من الجماعات الإرهابية.

وقال الجيش بحسب ما ورد عن مكتب إعلام القيادة العامة وفي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تحرك القوات العسكرية جاء بإشرافٍ وأوامر مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر .

وأضاف المركز أن العديد من الوحدات العسكرية تحركت إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها بالمنطقة الغربية.

وقال المركز أن الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداء لله ثم للوطن والمواطن، مؤكداً أن الوحدات العسكرية حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة، وأن كل ما قدمته وتُقدمه ذخراً للوطن.

وفيما يلي مقطع الفيديو

وكشف مصدر عسكري أن “القيادة العامة بدأت في دعم غرفة عمليات تحرير العاصمة حيث قامت بإرسال العديد من الجنود والكتائب وعلى رأسها اللواء 106 وكتيبة طارق بن زياد وكذلك عمليات الردع فرع الوسطى بالإضافة إلى اللواء 73 واللواء 166 إلى جانب باقي الكتائب الأخرى التابعة للجيش”.

وأضاف المصدر أن “الكتائب والمقاتلين قد وصل بعضها إلى منطقة الجفرة، أما باقي القوات بسبب الطريق الطويلة وبعد المسافات بين الشرق والغرب تتوقف بين الحين والآخر للراحة ولكنها مستمرة في اتجاه لطرابلس”.

ووفقا للمصدر “توجد العديد من كتائب عسكرية في الغرب الليبي في انتظار وصول باقي قوات الجيش الليبي انتظارا لساعة الصفر” .

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم “108” للعام الحالي بشأن تشكيل مجموعة عمليات المنطقة الغربية بآمرة اللواء عبدالسلام الحاسي.

وكلف المشير حفتر في قراره الصادر في السابع عشر من مارس اللواء ركن عبد السلام الحاسي آمراً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، إضافة إلى تكلف اللواء ركن الصادق المزوغي معاوناً لآمر المجموعة .

وطالب القرار بضم الأفراد والآليات والأسلحة والذمة المالية لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية وإحالة تبعية غرفة العلميات التابعة لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية برئاسة اللواء الحاسي.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا الفترة الماضية هاشتاق عن دخول العاصمة بعنوان “تأمين العاصمة” دعوا فيه أهالي طرابلس إلى التضامن مع القوات المسلحة وأن من يبقى في بيته فهو آمن.