كتيبة طارق بن زياد: فرقة الموت 20/20 وصلت إلى المكان المعلوم في المنطقة الغربية

كتيبة طارق بن زياد: فرقة الموت 20/20 وصلت إلى المكان المعلوم في المنطقة الغربية

أخبار ليبيا24

أعلنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأربعاء خروج فرقة الموت 20/20 التابعة إلى مكانها المحدد والمعلوم بالمنطقة الغربية.

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الفرقة على جاهزية عالية بعد وصولها إلى مكان تمركزها.

وأشارت كتيبة طارق بن زياد إلى أن الفرقة تنتظر التعليمات التالية للتحرك وتطهير ما تبقى من مناطق غرب البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي كشفت اليوم الأربعاء أن عدد من الوحدات العسكرية تحركت إلى المنطقة الغربية لتطهيرها مما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها.

وذكرت الشعبة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداء لله ثم للوطن والمواطن، وأنها حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة الليبية.