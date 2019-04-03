طائرة الأهلي طرابلس تخسر أمام الأهلي المصري

أخبار ليبيا24- خاص

خسر الأهلـي طـرابلـس لقـاءه الأول فـي البـطولة الأفريقية أمام الأهلـي المصـري أمس الثلاثاء بنتيجة ثلاثـة أشـواط لشـوط واحد ضـمن منـافسـات البـطولة الأفـريقيـة لـكرة الـطائـرة 2019 المقـامة فـي القـاهـرة.

وتقدم الأهلي المصري في الشوط الأول 25 – 12 وعاد وتفوق في الشوط الثاني 17-25، وعاد الأهلي طرابلس للمباراة بالفوز في الشوط الثالث 25-19 لكن أصحاب الأرض نجحوا في إنهاء المباراة بالتفوق في الشوط الرابع 17 – 25.

وكان الاتحاد المصراتي قد حقق الفوز في مباراته الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة على حساب فريق جيساجارى الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية صالة ( أ ) في النادي الأهلي بالعاصمة المصرية القاهرة وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي :

الشوط الأول 25 – 20

الشوط الثاني 25 – 15

الشوط الثالث 25 – 23.