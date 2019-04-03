وضع حجر أساس لبناء قسم مرض “الدرن المقاوم” في مستشفى الكويفية

أخبار ليبيا24

جرى في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية في اليومين الماضيين، وضع حجر أساس مشروع بناء قسم خاص بمرض الدرن المقاوم.

وكان مدير عام مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن، الدكتور أنس البرغثي، من انتشار مرض الدرن المقاوم “MDR”, الذي يعد من أخطر أنواع أمراض الدرن وتصل فترة تلقي العلاج منه قرابة السنتين دونما انقطاع.

وأكد البرغثي في حوار سابق أجرته معه “أخبار ليبيا24″ اكتشاف مرض الدرن المقاوم عن طريق جهاز جديد تم استجلابه وتوفير مواد تشغيله، حيث تم اكتشاف ست حالات مصابة بالمرض وحالة توفاها الله وحالة أخرى لطفل، لافتًا إلى أنهم في انتظار توفير العلاج عن طريق منظمة الصحة العالمية وجهاز الإمداد الطبي في طرابلس.

وتابع :”خاطبنا وكيل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بخصوص حاجتنا إلى إنشاء مبنى خاص لمرضى الدرن المقاوم، وبدوره تعهد بالوقوف معنا وسجلنا موافقته على إنشاء مبنى بمواصفات ممتازة ومازلنا ننتظر التنفيذ”.

وجدد مدير عام مستشفى الكويفية مطالبته لوزارة الصحة ووزارة المالية بسرعة التنفيذ، نظرًا لخطورة الأمراض المعدية مثل أمراض الدرن، وضرورة توفير العلاج والغذاء المناسب لمقاومة المرض والتخفيف على المرضى ومساعدتهم في الشفاء منه.

ودعا الجهات المسؤولة بعدم حجب مخصصات المستشفى التي تصرف عن طريق وزارة الصحة في طرابلس لأن تلك المخصصات تدعم حاجة المستشفى في توفير احتياجاته من الأدوية والأغذية ومواد التشغيل.

وفي سياق حديثه، أشار مدير عام مستشفى الكويفية إلى اكتشاف خمس حالات مصابة بالدرن العادي داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل “سجن الكويفية”، بعد قيامهم بزيارة للمؤسسة وأخذ عينات عشوائية من بين النزلاء.