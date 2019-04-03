وحدات عسكرية تتحرك إلى المنطقة الغربية

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأربعاء أن عدد من الوحدات العسكرية تحركت إلى المنطقة الغربية لتطهيرها مما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها.

وأكدت الشعبة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداء لله ثم للوطن والمواطن، وأنها حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة الليبية.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أن تحك الوحدات العسكرية تم بإشرافٍ مباشر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وتنفيذاً لأوامره.

وكان نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم الأربعاء صورًا لعدد من الوحدات العسكرية لكتائب مختلفة تحركت إلى “المكان المعلوم” حسب قولهم، في إشارة إلى تحركها نحو المنطقة الغربية.