بعد أعوام عجاف…النشاط المدرسي درنة يتنفس الحرية

أخبار ليبيا24- خاص

لأول مرة منذ سنوات، النشاط المدرسي بدرنة يمزق قيود الإرهاب ليرى النور، درنة مدينة الثقافة والعلم والفن بعد تحريرها من قبضة داعش بفضل تضحيات القوات المسلحة تشهد انطلاق المهرجان الأول للأنشطة المدرسية.

وطيلة فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدينة، طمس النشاط المدرسي بشكل تام وأصبحت مشاهد القتل والخطف والترويع هي المشهد السائد في مدينة درنة، وأصوات الرصاص والتفجيرات هي الصوت الوحيد المسموع فيها.

وانطلقت فعليات المهرجان الأول للأنشطة المدرسية يوم أمس الثلاثاء برعاية مكتب النشاط المدرسي في مراقبة الخدمات التعليمية في بلدية درنة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي.

وتخلل المهرجان عديد الفقرات والعروض التي قُدمت فيها الأنشطة المختلفة التي تميز بها الطلبة بمختلف المراحل الدراسية من أغلب المؤسسات التعليمية في البلدية.

الجدير بالذكر أن المهرجان حضره عميد البلدية عبدالمنعم الغيثي، ومراقب خدمات التربية والتعليم بالبلديةمنصور عمر عبدالقادر وعدد من موظفي القطاع ومعلمي ومعلمات النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية درنة ونخبة من الشخصيات العامة وطلبة من المؤسسات التعليمية.