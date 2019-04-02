داعش نجح في مجالٍ واحدٍ .. تربية أعداء ومعارضين له

بقلم / علي إبراهيم

لقد خسر داعش كلّ معاركه في ليبيا وفشلت كلّ استراتيجيّاته فشلًا ذريعًا، فهذا التّنظيم لم ينجح إلّا في مجالٍ واحدٍ، ألا وهو تربية الأعداء والمعارضين الّذين اتّحدوا بهدف القضاء على التّنظيم الداعشيّ المتشدّد وإضرام النّار بكلّ محاولاته الإجراميّة.

في الواقع، فإنّ أسلوب داعش في الإفراط في الوحشيّة والحكم الدمويّ هو ما أدّى إلى إثارة ردّة فعل عنيفة ضدّ حكمه في درنة وغيرها من المناطق اللّيبيّة المهمّة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

في الوقت نفسه قام بالاستثمار في الحرب الأهليّة في سرت، وقام بضمّ بعض العناصر الجهاديّة والقبائل الموجودة هناك.

واستنادًا إلى هذه التحالفات والقمع الوحشي لخصومها، فإنّ الجماعات الإرهابيّة الداعشيّة لجأت إلى اعتماد أساليب التكفير والسيطرة الإقليمية المستدامة واضعةً يدها على كلّ ما يشكّل ثروةً من ثروات ليبيا الأساسيّة والأكثر أهميّة .

ولكن نتيجة كلّ هذه الوحشيّة وعدم الإنسانيّة لم يلقَ “داعش” في المقابل سوى الكراهيّة والرّفض الشّعبيّ، إذ إنّ الشّعب اللّيبي لم يترك دولته تحارب التنظيم المتشدد هذا بمفردها بل وضع يده بيدها وكان عونها الأول والأهم في القضاء على فلول التنظيم المنتشرة في الأراضي اللّيبيّة.

لقد أصبح تنظيم “داعش” عدوًّا للأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، بسبب قتل العديد من الناس وبسبب الوحشية في سحق المقاومة.

في البداية خسر تنظيم “داعش” معاقله في ليبيا وثانيًا خسر دعم الشّعب له وبالتالي أصبح يفتقر إلى العناصر الموالين له، الأمر الذي قوض قدرته على التنافس مع أجهزة الدولة. علاوة على ذلك، فإن “داعش” يواجه تحديًا مضاعفًا بسبب عدم قدرته على الاعتماد على الشحن الطائفي كما فعل في العراق وسوريا .