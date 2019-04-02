النّصر يعبر الصّداقة ويقاسم الأهلي بنغازي الصدارة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تصدر فريق النّصر، ترتيب المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم، متساويًا مع الأهلي بنغازي، بعد تفوقه اليوم الإثنين على نظيره الصّداقة.

حيثُ جاءت النّتيجة (2-0)، خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة العاشرة من المسابقة.

وأحكم فريق النّصر السّيطرة على الشّوط الأول، وأضاع لاعبوه عددا من الفرص، إذ أنه لم يفلح في الوصول للشباك.

وفى الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته على مجريات اللقاء وافتتح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب “مهند أبوعجيلة”، وأضاف هدف ثاني في الدقيقة 83 للمهاجم “معتز المهدي” الذي رفع رصيده إلى سبعة أهداف تصدر بها قائمة الهدافين.

وبهذا الفور أصبح النصر في المركز الأول مناصفا مع الأهلي بنغازي بـ22 نقطة، وتوقف رصيد الصداقة عند 14 نقطة في المركز السابع.