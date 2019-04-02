مواطن من طبرق يتبرع بقطعة أرض مجاناً لإنشاء محطة لتحلية المياه

أخبار ليبيا 24 – خاص

تقدم اليوم الثلاثاء المواطن “أنور بوحردة” من مدينة طبرق بقطعة أرض مجاناً مساحتها أكثر من 36 هكتار بمنطقة المرصص غرب مدينة طبرق من أجل إنشاء محطة لتحلية المياه بالمدينة.

وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس التسييري، ومجلس شورى المدينة، وبحضور مكتب الأملاك العامة وتخطيط المدن وشركة تحلية المياه .

وقد استلم عضو مجلس إدارة شركة تحلية المياه الخريطة الوضعية التي تبين حدود قطعة الأرض.

وكان المواطن “أنور بوحردة” قد تبرع في السابق بقطعة أرض بنفس المنطقة من أجل إنشاء الجامعة السنوسية .

يشار أن مدينة طبرق توجد بها محطة واحدة لتحلية المياه وهي متهالكة ولم تجرى لها عمرة جسيمة منذ إنشائها، وقد ترتب عليها الأعطال التي تتسبب في نقص المياه كذلك تهالك شبكة المياه وتعديات المواطنين على الخطوط الرئيسية .