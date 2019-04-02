الجروشي : مخرجات الملتقى الجامع يجب أن تكون منسجمة مع ثوابت النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب”طارق الجروشي” أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية رقابية، ترى يوماً بعد يوم تزايد الفساد والإنسداد السياسي، مؤكداً على أن المجلس ليس المشكل ولا المعرقل في ليبيا على عكس ما ترى الأطراف الأخرى .

وقال الجروشي “فيما يخص الملتقى الجامع في غدامس فأني أراه اغتيال سياسي وتصفية لسلب إرادة النواب والتي هي سلب لإرادة الشعب وإهدار لحقوقه وهذا أمر حساس وخطير، فحتى هذه الساعة لم تأت دعوة لمجلس النواب لحضور الملتقى ومن هم المدعوين واخشى ما أخشاه، أن يتم جلب عقول مؤدلجة مأجورة تحركها خيوط خارجية، لذلك اؤيد تعامل وتعاطي مجلس النواب بكل إيجابي وحيوي، فيجب أن نكون حاضرين وفاعلين.

كما رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بأن تؤسس اللجنة الممثلة عن مجلس النواب مبنية على الأقاليم الثلاثة، فعلى سبيل المثال 3 + 3 + 3 .

وأوضح ” الجروشي ” أنه يجب أن تكون مخرجات الملتقى الجامع منسجمة مع ثوابت مجلس النواب ومع ما يريده الشعب الليبي .