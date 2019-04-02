شركة أمريكية تتقدم بعرض لإنشاء مصنع لتدوير القمامة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدمت شركة “MATT GROUP” وهي إتلاف لعدد من الشركات في أوروبا عرضاً لمشروع إنشاء مصنع لتدوير القمامة في طبرق .

وقد عقدت الشركة اجتماع صباح اليوم الثلاثاء بحضور كل من رئيس المجلس التسييري، ومدير شركة خدمات النظافة، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ومصلحة الجمارك وتخطيط المدن، وبحضور وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف ومدير الإدارة القانونية .

وقد قام المجلس التسييري بتوفير قطعة الأرض المناسبة لإنشاء هذا المصنع الكبير والإستراتيجي الذي سيكون جنوب المدينة.

وأكد مندوب الشركة في ليبيا أحمد العرفي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الشركة تعتزم إقامة هذا المشروع الضخم لتدوير القمامة في طبرق لإنتاج الطاقة العضوية والكيروسين والنافتا الخفيفة والثقيلة وتوليد الكهرباء .

وقال العرفي إن هذا المشروع هو صديق للبيئة بنسبة 100%، وسيكون له مردود اقتصادي كبير لبلدية طبرق بشكل خاص وليبيا بصفة عامة ويوفر فرص عمل وتدريب للشباب في ليبيا.

وأكد جميع الحضور على ضرورة تذليل الصعاب أمام هذا المشروع الضخم مع كل الجهات المسؤولة في الدولة من أجل مصلحة الوطن والمواطن .