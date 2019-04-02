وزير الزراعة بالمؤقتة  : الجنوب يتميز بمساحات وبيئة ممتازة تؤهل القطاع الزراعي ليكون مصدر دخل

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ببلدية شحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، وكذلك النائب عن منطقة تراغن .

وتناول الاجتماع أهم المشاكل التي تعترض قطاع الزراعة بالجنوب الليبي، ووعد الدكتور الزيداني بالوقوف عليها ومحاولة حلحلتها خاصة وأن الجنوب يتميز بمساحات شاسعة وبيئة ممتازة تؤهل القطاع الزراعي ليكون مصدر دخل دائم للمزارعين والمربين بتلك المنطقة .