مجلس النواب يؤكد على التمسك بالثوابت الدستورية في حال مشاركته بالملتقى الوطني الليبي

مجلس النواب يؤكد على التمسك بالثوابت الدستورية في حال مشاركته بالملتقى الوطني الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح” وبحضور النائب الأول للرئيس الأستاذ ” فوزى النويرى” وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب .

وبحسب المتحدث الرسمي للمجلس عبدالله بليحق فقد تم في الجلسة استكمال النقاش حول بند الملتقى الوطني الليبي المزمع انعقاده في مدينة غدامس في منتصف شهر أبريل الجاري .

وقال بليحق إن الأعضاء أكدوا على ضرورة التمسك بالثوابت الدستورية في مشاركة مجلس النواب، في حال توجيه الدعوة له .

كما تم خلال الجلسة تخويل فخامة الرئيس بتشكيل اللجنة الممثلة لمجلس النواب، في حال توجيه دعوة لمجلس النواب للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي .

وصوت مجلس النواب اليوم على عقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة بنغازي وسيتم تحديد موعد الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة وبذلك علقت الجلسة .