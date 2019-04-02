الثني يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الاستعدادات لمؤتمر أديس ابابا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل إلى بنغازي، اليوم الثلاثاء، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فكي، ومفوض السلام والأمن بالمفوضية إسماعيل الشرقي، ومفوض الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، والممثلة الخاصة لرئيس المفوضية لدى ليبيا السيدة وحيدة العياري.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار بنينا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج.

والتقي

رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بعد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والوفد الرفيع المرافق له، وذلك لبحث سير العملية السياسية في ليبيا، والاستعدادات لمؤتمر أديس ابابا للمصالحة في ليبيا.

وفور وصول الوفد إلى مقر رئيس مجلس الوزراء في بنغازي، تباحث الطرفان في آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية ودور الاتحاد الأفريقي في العمل على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف في ليبيا من خلال الأمم المتحدة.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي أن الحل سيضعه الليبيين انفسهم دون تدخل أجنبي، لافتا إلى أن مسار الاتحاد الأفريقي حيال الاوضاع في ليبيا يتجه نحو مصالحة وطنية شاملة، بشراكة كافة الأطراف الليبية.

وأشاد رئيس المفوضية بجهود الحكومة المؤقتة في التعامل مع ملف الهجرة غير القانونية بشكل يتماشى مع الميثاق الافريقي لحقوق الشعوب، وكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعلن مفوض الاتحاد الأفريقي أن زيارات مقبلة ستكون لكافة الاطراف الليبية خلال المدة المقبلة تمهيدا لمؤتمر تستضيفه أديس أبابا في يوليو للمصالحة الوطنية في ليبيا.

وثمن رئيس مجلس الوزراء دور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية بحياد وحوار يضم كل الأطراف الليبية .