الثني يصدر تعليماته للاهتمام بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني حملة واسعة لنظافة مدينة بنغازي، وذلك خلال جولة أجراها في المدينة صباح الثلاثاء شملت العديد من المناطق.

وتجول رئيس الحكومة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي مروراً بجزيرة حي السلام المعروفة بجزيرة (الطائرة) وصولا إلى الكورنيش المطل على البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الصابري ونادي الهلال، مبديًا امتعاضه الشديد من الإهمال وتكدس القمامة على جانبي الطرق العامة وعدم طلاء أرصفتها والاهتمام بإنارتها رغم المبالغ الطائلة التي خصصتها وسيلتها الحكومة المؤقتة بالخصوص .

وتوقف الثني في مستهل الجولة بجزيرة دوران حي السلام الواقعة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، وتبادل أطراف الحديث مع المارة بتلك المنطقة مستمعا لشكواهم وأوضاع المدينة على وجه العموم .

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لشركة خدمات النظافة العامة بالبدء الفوري في إزالة القمامة من جانبي الطرق العامة والعمل على نقلها للمكبات الخاصة بذلك، إضافة إلى طلاء الرصيف، والتعاون مع جميع الجهات في إصلاح الإعطابات في الطرق وإنارتها.