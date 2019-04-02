آمر منطقة طبرق العسكرية: لدينا معلومات عن أماكن عصابات تهريب المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية، آمر الغرفة الأمنية المشتركة لواء “هاشم بورقعة”، مع أعيان وحكماء المنطقة، المشاكل التي تحدث بالمدينة، وآخرها قضية قتل راح ضحيتها شاب بسبب مشاجرة.

وأكد “بورقعة”، عدم مصداقية البعض من القيادات الاجتماعية حول رفع الغطاء الاجتماعي، منوهًا إلى أنه عندما يتم القبض علي مهرب أو متجاوز، يأتي البعض ويتحايل على الجهات العسكرية، ليتم الإفراج عنه، الأمر الذي يعطي انطباع سيء بحسب وصفه.

ولفت “بورقعة” إلى أن الجهات العسكرية والأمنية لديها معلومات عن الهناقر والأوكار، التي يختبئ فيها الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وتبيع لهم الجبن والخبز والماء، بمئات الدنانير في مشهد أبشع من الاستغلال والمتاجرة بالبشر وتدمير صريح للبلاد وتخريبها.

وقال “إننا كجهة عسكرية مخولة، نريد أن نطبق القانون وسنقبض علي كل متجاوز وأي شخص يتحايل بخصوص ذلك سأضعه داخل السجن”، مطالبًا المشايخ بحل بعض الإشكاليات، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، سيضطر للجوء إلي الحل العسكري.