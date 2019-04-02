سلامة مُحصن يانواب … من ليبيا دائما يأتي الجديد

بقلم/ سعيد ذوقة

طلب البرلمان التحقيق مع المندوب الأممي “غسان سلامة” عن جريمة الافتراء والتشهير، التي طالتهم من خلال تصريحاته في قناة الجزيرة الإخبارية، واتهام الساسة الليبيين بالفساد ومن المعلوم للكافة ، وليس لذوي الاختصاص بالقانون فقط ، أنه طبقا للنظم والأعراف الدولية ، أن المندوبين الأمميين وسفراء الدول ، ومبعوثوها ، يتمتعون بحصانة دبلوماسية دولية ، بموجب معاهدات دولية و نصوص وأعراف تعلو على دساتير وقوانين الدول الموقعة، على ميثاق الأمم المتحدة ، ومنها ليبيا ، ومن ثم يحظر التحقيق معهم من قبل سلطات التحقيق، ويكبح أي اتهام محلي لأي دولة ، أو تقديمهم للمحاكمة ولا حتى مجرد استدعائهم بشأن ارتكاب جريمة ما.

كثيرا ما استغربنا، واستغرب غيرنا، وقوع البرلمان في مثل هذه المخالفات القانونية بشكل متكرر ومستمر، في مسائل قانونية واضحة ، حتى لعامة الناس ، على الرغم من وجود أعضاء بالبرلمان يحملون شهادات عالية في القانون (ماجستير ودكتوراه )، ووجود خبرات قضائية وقانونية كبيرة به ، من قضاة ومستشارين بالمحاكم ، ومحامين أمام المحكمة العليا، ويبدو أنه ليست هناك أيّ حسابات لدى البرلمان، على الإطلاق، لردات فعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن (السلبية)، لتكرار مثل هذه العنتريات ، فى مجال العلاقات الدولية، هذه العنتريات والاستخفاف بالمجتمع الدولي، التي كانت سببا في اجماع المجتمع الدولي على الإطاحة بالقذافي بالقوة عام 2011م عندما (تعنتر) ومزق ميثاق الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة ورماه خلف ظهره !.

ومن المفارقات العجيبة، أنه لا مجلس الدولة، ولا المجلس الرئاسي، ولا حكومته، انجرت لارتكاب مثل هذه العنتريات، التي انجر إليها البرلمان ، على الرغم من أن كل الأموال من عائدات البترول والغاز والجمارك إلخ، تضخ فى حساباتها هي، وليست في حسابات البرلمان ، ولا حكومته ، ولا بنكه المركزي .. ! وختاما، يبدو أن المقولة المنسوبة لأبي التاريخ “هيرودوت” ـ إن صحت نسبتها إليه ـ أنها لم تقل من فراغ ، بل من حقيقة وواقع ” : (من ليبيا دائما يأتي الجديد) ! .