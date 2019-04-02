بوشناف يطّلع على سير العمل بمديرية أمن سلوق قمينس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

التقى معالي وزير الدّاخلية في الحكومة المؤقّتة المستشار “إبراهيم بوشناف” مدير أمن سلوق – قمينس عقيد “سعد العكوكي”.

واطلع الوزير خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، على سير العمل بمديرية الأمن وأبرز القرارات التي اتخذها المدير بعد توليه لمهامه في 9 مارس الماضي، بموجب قرار الوزير رقم (144) لسنة 2019م، بشأن تنفيذ القسم الثاني لحركة نقل مدراء الأمن بالمناطق ومدراء الإدارات العامة والمكاتب.

وطمأن مدير الأمن، وزير الداخلية، على سير الأمن داخل نطاق الاختصاص الجغرافي لمديرية أمن سلوق – قمينس، مؤكدًا على أن تعليمات الوزير بتفعيل خطة أمنية تتضمن المجاهرة بالأمن تسير وفقا للخطة المجهزة وأن الأمن مستتب بتلك المناطق.