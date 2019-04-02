هويدي يصدر قرارًا بإنشاء فرع للبحث الجنائي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمنطقة الشّرقية عقيد “صلاح هويدي” تعليماته بإنشاء فرع للإدارة بالعاصمة طرابلس.

وجاء في القرار الصادر عن “هويدي” يوم أمس الإثنين، تكليف مدير إدارة الفروع عقيد “حسن عبدالغني الجحاوي” بأعداد كشوفات للأعضاء وتكليف رئيس للفرع الجديد المزمع في طرابلس .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن هذا القرار جاء بهدف تنظيم العمل الأمني في المدن وداخل الإدارة العامة للبحث الجنائي، وسيُعمل به من تاريخ صدوره في الأول من أبريل الجاري ويُلغى أي قرار يخالفه.

ويأتي هذا القرار الذي وصفه كثيرون بـ”التعدي الصريح” على عمل الأجهزة الأمنية المُوازية في طرابلس، في وقت يزور فيه مسؤولون أمنيون من المنطقة الغربية نظراءهم بالمنطقة الشرقية ضمن المساعي القائمة؛ وذلك لتوحيد الأجهزة الأمنية.